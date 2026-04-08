Некоторые детские пособия будут перечислены досрочно

Выплаты на детей, которые по обычному графику должны были поступить родителям 3 мая, будут перечислены досрочно - 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре СФР.

Таким образом, раньше стандартного срока придут:

- единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Изменения в графике коснутся тех, кто выбрал безналичную выплату через банк. Переводы через почту будут доставляться в соответствии с режимом работы отделений до 25-го числа.

Ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет перечислят по стандартному графику 5 мая, добавили в СФР.