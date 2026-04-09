Жителям Пензенской области предложили сдать мелочь

Жителям Пензенской области обменяют мелочь на банкноты в рамках «Монетной недели». Акция стартовала в понедельник, 6 апреля. Она продлится до 18-го числа.

Пензенцам предлагают обменять монеты, выпущенные начиная с 1997 года. Деньги примут в отделениях банков и некоторых сетевых магазинах.

Мелочь лучше заранее рассортировать по номиналу.

Полученные банкноты при желании можно будет положить на счет.

Монетные недели проводят в России регулярно. В 2025 году жители региона за время весенней и осенней акций сдали в банки мелочь на сумму свыше 3,4 млн рублей (всего 663 000 монет).

Как пояснили в Пензенском отделении Банка России, металлические деньги фактически выбывают из оборота. Акция помогает исправить эту ситуацию. Обмен мелочи на купюры сокращает расходы на чеканку новых монет.

