Прием заявок в СФР на семейную выплату начнется 1 июня

В СФР 1 июня стартует прием заявок на оформление новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с 2 и более детьми. Об этом сообщили в пресс-центре фонда.

Размер семейной выплаты равен разнице между фактически уплаченным налогом на доходы физических лиц и пересчитанной по минимальной 6%-й ставке суммой. В семейный бюджет вернется 7%.

Ранее в СФР перечислили условия, при которых назначается выплата:

- уплата НДФЛ с трудовых доходов;

- возраст детей - до 18 лет (может быть повышен до 23, если они учатся очно в колледжах или вузах);

- среднедушевой доход семьи - не выше 1,5 регионального прожиточного минимума;

- гражданство РФ;

- отсутствие задолженностей по алиментам.

Претендовать на выплату не могут лица, лишенные родительских прав (равно как и ограниченные в них), самозанятые и ИП, которые не платят НДФЛ.

В 2026 году можно обратиться за возвратом средств по налогам, уплаченным в 2025-м. Крайний срок обращения - 1 октября.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или клиентском офисе СФР. Большая часть сведений поступает к специалистам по линии межведомственного взаимодействия. Однако могут потребоваться, к примеру, справки из учебных заведений - их нужно предоставлять при личном визите.