Застройщик прокомментировал ситуацию с домом в Засечном

Застройщик прокомментировал ситуацию с домом в Засечном
В строительном холдинге «Термодом» прокомментировали ситуацию, сложившуюся с проблемным домом в Засечном. Люди, купившие там квартиры, пожаловались на невозможность заселиться из-за недочетов в отделке.

«Информация, опубликованная в ряде источников в интернете в начале апреля от имени жителей сданного дома № 17 на улице Светлой в Городе Спутнике, не подтвердилась контролирующими органами», - сообщили в компании.

По словам представителя застройщика, все незавершенности планируется устранить в мае текущего года, они некритичны и не мешают приемке квартир и заселению жителей.

Работы на объекте ведутся, в том числе по индивидуальным обращениям собственников жилья.

«Также обращаем внимание, что коммунальная плата управляющей компанией не взимается до подписания акта приема-передачи квартиры», - добавили в холдинге.

