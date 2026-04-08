В Пензе снова не будет площадок для Тотального диктанта

Пенза не вошла в число городов, где организовали площадки для написания Тотального диктанта.

В этом году акция пройдет в субботу, 18 апреля. Автор текста - писатель, ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов. Известно о 2 городах Пензенской области, где можно будет очно поучаствовать в Тотальном диктанте, - это Заречный и Кузнецк.

В Заречном для взрослых откроют площадку в Центральной городской библиотеке. По данным на среду, 8 апреля, регистрация на ней почти завершена (осталось 1 место из 25).

В Кузнецке желающие проверить свои знания по русскому языку соберутся в городской библиотеке имени А. Н. Радищева. Регистрация также подходит к концу (осталось 2 места из 25).

Жители Пензы смогут написать Тотальный диктант только онлайн.

В 2025 году в областном центре также не создавали площадки для акции. В 2024-м их было 4: в библиотеке № 2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и ПГУ. Ими воспользовались 455 человек.

