Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида

Россияне в целом не испытывают страха перед новыми технологиями, даже если не до конца понимают, как они устроены. Как показал проведенный к конференции Data Fusion опрос ВТБ, около 70% респондентов готовы делегировать бытовые задачи человекоподобным роботам и жить с ними под одной крышей.

В основе работы интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Россияне ежедневно создают о себе массивы информации, пользуясь интернетом, банковскими сервисами и цифровыми платформами. Однако уровень понимания технологий остается низким.

Только 20% россиян осведомлены о том, что такое большие данные, и могут это объяснить. Почти половина участников опроса (48%) слышали термин, но не уверены в его значении, а 32% респондентов вообще не знают, что это.

Однако 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, фактически формируя собственный «цифровой профиль». 24% россиян пользуются поисковиками и ИИ 2-3 раза в неделю, 9% - раз в неделю или реже.

62% участников опроса ежедневно пользуются банковскими картами или приложениями, 29% - 2-3 раза в неделю, 5% - раз в неделю. При этом среди опрошенных нет таких, кто выбрал бы ответ «никогда». На портал «Госуслуги» заходят не реже раза в месяц 54% респондентов.

Несмотря на низкий уровень осведомленности, россияне достаточно точно угадывают основные сферы применения больших данных: анализ поведения потребителей и персонализации услуг (47%); использование для научных исследований и разработки технологий (40%); прогнозирование различных событий и явлений (35%); автоматизация бизнеса и госуслуг (34%).

Почти 70% россиян в разной степени готовы поселить у себя в доме человекоподобного робота для решения бытовых задач, например для уборки, готовки или ухода. Точно готовы 16%, скорее готовы 27%, а отчасти готовы 25%.

Также около половины россиян ощущают влияние ИИ-сервисов на свои когнитивные навыки (память, внимание и мышление). Но для 32% россиян это влияние положительное, а для 17% - отрицательное.

Опасения по поводу потери работы из-за ИИ умеренные. 25% россиян боятся, что ИИ может заменить их в ближайшие 5–10 лет, только 7% реально сталкивались с такими случаями, еще около 21% слышали о них.

Большинство россиян (66%) скорее или полностью довольны текущим уровнем персонализации банковских и интернет-сервисов. Но при этом только 10% респондентов готовы доверять финансовым советам ИИ. То есть в целом пользователи толерантны к технологии ради своего удобства, но не готовы полностью делегировать ИИ принятие решений.

Опрос был проведен в феврале 2026 года в городах с населением свыше 100 тыс. человек. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18-65 лет.