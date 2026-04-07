Как развивается «Лугометрия»: проект застройщика из ТОП-5 в РФ

Комплексное развитие территории (КРТ) - это механизм обновления жилого фонда. Благодаря данной программе, основанной на партнерстве властей и частного бизнеса, в городах появляются современные микрорайоны с качественной инфраструктурой: школами, детскими садами, дорогами, зонами для отдыха.

«Лугометрия» - проект комплексного развития территории от ГК «Территория жизни». Пензенский застройщик входит в ТОП-5 крупнейших девелоперов страны, занимающихся КРТ (данные на 01.10.2025).

Дома «Лугометрии» буквально встречают всех, кто приезжает в Пензу. Сейчас это один из самых узнаваемых жилых комплексов области - во многом благодаря авторской архитектуре, которая задает тон всему пространству.

Минимализм, функциональность, строгая геометрия форм, симметрия образующих дворы домов - все это архитектурные тренды, за счет которых «Лугометрия» выглядит современно и стильно. А сбалансированные фасады гармонично сочетаются с окружающим ландшафтом.

«Лугометрия» состоит из 10 дворов. Каждый из них носит уникальное название полевого цветка, что подчеркивает связь с природой. Спокойный «Василек», яркие «Маки», нейтральные «Флоксы» - у дворов свои цветовая стилистика и оформление. Разные спортивные зоны, тренажеры, площадки - можно гулять без ограничений, ведь заборов и барьеров в «Лугометрии» нет.

В этом году «Территория жизни» продолжает строительство нового бульвара, который станет центром притяжения. По проекту он пройдет через весь комплекс, соединив дворы и все важные объекты.

Проект бульвара оценен на самом высоком уровне. В 2025 году «Территория жизни» победила в номинации «Лучшая пешеходная улица от застройщика внутри жилого комплекса» престижного конкурса новостроек «Летний ТОП ЖК» от ЕРЗ РФ.

«Пространство отразит философию «Лугометрии»: единство эстетики живой природы и современных стандартов архитектуры и строительства. Поэтому значимую часть площадей займут зеленые зоны с кустарниками, деревьями, газонами», - рассказала архитектор ГК «Территория жизни» Ангелина Сонина.

Важной составляющей станет благоустройство территории, окружающей храмовый комплекс преподобного Вениамина Печерского. Это будет пространство спокойствия и умиротворения, тихого отдыха и созерцания.

Кроме того, предусмотрено место для большого плейхаба. А самым важным событием для района станет открытие новой школы, планируемое досрочно.

В общем, проекты КРТ - это не только дома с квартирами, где все готово для жизни (выполнена отделка, установлен кухонный гарнитур с техникой), но и необходимая инфраструктура.

С каждым годом все больше предпринимателей выбирают «Лугометрию» точкой для своего роста, ведь помещения подходят для любого бизнеса. Это позволяет создавать новые рабочие места и предоставлять жителям качественные услуги. В будущем в микрорайоне появится технопарк, об открытии которого ранее высказался губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Перспектива развития, яркий проект и хорошие возможности для покупки - эти составляющие обеспечивают привлекательность комплекса. Уже более 7 000 пензенцев стали счастливыми жителями «Лугометрии».

