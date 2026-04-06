В Пензе «Т Плюс» восстановит благоустройство после ремонта сетей

Сотрудники Пензенского филиала «Т Плюс» приступили к восстановлению благоустройства по постоянной схеме.

В первую очередь в порядок будут приведены магистральные дороги, затем - внутридворовые проезды и газоны. Особое внимание энергетики обращают на красную линию - часть города, которая задействована в праздничных мероприятиях в честь 1 Мая и Дня Победы.

Специалисты подрядных организаций полностью восстановят асфальтовое покрытие дорог и тротуаров, на газонах будет посажена трава. Оборудование детских площадок займет свое прежнее место при условии, что соответствующая часть двора свободна от коммуникаций и не является охранной зоной тепловых сетей.

На данный момент восстановить благоустройство необходимо на 391 объекте. Работы продлятся до начала лета.

«С 6 апреля начались работы по укладке асфальтового покрытия. На особом контроле - 70 участков, их важно привести в порядок до 9 мая. Сегодня в работе несколько адресов в разных частях Пензы: на Московской, 71, Чкалова, 55 и 84, а также в 3-м проезде Рахманинова, 5. Наращиваем темп, чтобы как можно скорее положить постоянный асфальт и минимизировать неудобства для жителей», - отметил заместитель главного инженера Пензенских тепловых сетей «Т Плюс» Кирилл Кирилин.

