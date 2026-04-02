Опубликован график отключений света в Пензе 3 апреля

В пятницу, 3 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Арбекове и Совхозе Заря.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Урицкого, 44а/10, 19, 31, 33;

- ул. Либерсона, 7;

- Набережная Реки Пензы, 17-19, 21-23, 25-30.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать в дома в 4-м и 5-м проездах Аренского и на ул. Римского-Корсакова (без уточнений по номерам), а также на Бородина, 1Б, и Рахманинова, 26.

С 13:30 до 15:00 электричество отключат по адресам:

- ул. Барышникова, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 58;

- ул. Вигеля, уч. 16, 22, 30, 32, 36, з/у 27;

- ул. Застрожного, 21, 28, 30,

- ул. Киселевой, 17, 26, 29, 32, 33, 42, 50, з/у 19;

- ул. Новоселов, уч. 582, 597;

- СНТ Заря, уч. 61, 210, 247, 273, 341, 364, 373, 450, 493, 531, 534, 544, 574;

- ул. Юбилейная, уч. 211, 233, 237, 240, 286, 296, 297, 304, 307, 311, 315, 324, 332, 337, 342, 345, 357, 359, 367, 369, 372, 374, 376, 425.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.