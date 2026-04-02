Назван размер финансовой подушки на случай внезапного увольнения

Летом этого года в России, по словам экспертов, ожидается волна сокращений. Гражданам необходимо задуматься о формировании денежной подушки на случай внезапного увольнения.

Ее размер зависит от ежемесячных расходов на продукты, коммунальные услуги, транспорт, минимальные платежи по кредитам или другим обязательствам.

«Ориентиры здесь такие. Три месяца обязательных расходов - это абсолютный минимум, шесть месяцев - это рабочий запас для большинства людей, а девять-двенадцать месяцев нужны тем, у кого аренда, дети, кредиты, единственный источник дохода или узкая профессия. Банк России при этом ориентирует еще консервативнее и рекомендует иметь резерв на 8-15 месяцев без потери качества жизни», - рассказал «Газете.ru» бизнес-консультант Илья Русяев.

Он посоветовал переводить деньги на сберегательный счет в день зарплаты, принцип сохранять оставшуюся после трат сумму здесь не сработает.

Пока не собрано даже на один месяц обязательных расходов, оптимально направлять 20-30% дохода. Если появился запас на 1-3 месяца, можно откладывать 15-20%, а если на 6 месяцев, то 5-10%.