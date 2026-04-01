2 апреля пензенцам стоит взять с собой зонты

В четверг, 2 апреля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, возможна гроза, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе +4...+9 градусов, дождь, возможна гроза.

Днем уличные термометры покажут +12...+17. В следующую ночь, на пятницу, будет +3...+8 и небольшой, местами умеренный дождь.

В народном календаре 2 апреля - Фотинья Колодезница. Примета гласит: если днем жарко, а ночью приходят холода, то погода в ближайшее время будет теплой.