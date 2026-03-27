Срок рассмотрения жалоб пациентов на отсутствие лекарств хотят сократить

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается сократить сроки рассмотрения жалоб в Росздравнадзор, касающихся выдачи лекарств хроническим больным. Документ опубликован в четверг, 26 марта, в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас такие обращения обязаны рассмотреть в течение 30 дней с момента их регистрации. Срок хотят сократить до 10 дней.

Инициатива защищает права пациентов, которые должны получать препараты непрерывно.

«Речь идет о жизни и смерти, поскольку отсутствие своевременной лекарственной терапии для таких лиц может привести к летальному исходу», - отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, сокращение сроков рассмотрения обращений граждан поможет Росздравнадзору оперативно реагировать на сигналы о нарушении прав хронических больных.