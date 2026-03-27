Скорость ходьбы признали показателем для оценки риска смерти

Обычный темп ходьбы говорит о человеке больше, чем кажется. Это одно из самых сильных средств прогнозирования смертности, сообщила эндокринолог Зухра Павлова со ссылкой на исследование от Mayo Clinic Proceedings.

«Ученые проанализировали данные 400 тысяч человек из UK Biobank и сравнили самые простые физические показатели здоровья. Участников разделили по самооценке темпа ходьбы: медленная, средняя, быстрая. И разница оказалась существенной», - написала она в своем телеграм-канале.

У тех, кто ходит медленно (прогулочный шаг, когда легко разговаривать без усилий), оказался самый высокий риск смертности. У предпочитающих средний темп (обычный городской) он ниже, а у передвигающихся быстро (шаг с ощущением легкой нагрузки, когда говорить уже чуть сложнее) - минимальный.

И дело оказалось не в том, что «здоровые люди быстрее ходят». Выводы не изменились даже после учета возраста, веса, уровня физической активности и хронических заболеваний участников исследования.

Врач объяснила, почему скорость ходьбы является средством прогнозирования. По ее словам, это показатель работы сразу нескольких систем: сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, нервной. «По сути, это интегральный маркер общего состояния организма», - подытожила она.