Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах, подсчитали аналитики сервиса «ВТБ.Чаевые+». В ресторанах уровень чаевых сохраняется. При этом рекордное вознаграждение за хороший сервис пришлось на 13 февраля.

Чаевые в кафе и барах россияне в феврале и марте стали оставлять чаще, чем за аналогичный период в 2025 году, на 10% и 30% соответственно.

Пик пришелся на 14 февраля и 8 марта. Средний чек чаевых в День всех влюбленных увеличился на 8,6%. 14 февраля выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта средний чек оставленного официантам вознаграждения увеличился на 10,4%.

В 2025 году рекордные чаевые пришлись на май и превысили 121 тыс. руб. В 2026-м эту планку вечером 13 февраля превзошли клиенты одного из ресторанов, оставив персоналу более 160 тыс. рублей в качестве благодарности за сервис.

