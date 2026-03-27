Подготовлен прогноз погоды в Пензенской области на 28 марта

28 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -3...+2 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до +9...+14. К ночи на воскресенье похолодает до -1...+4 градусов.

В темное время суток ветер будет неустойчивым и слабым, в светлое он подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что в субботу еще сохранится влияние антициклона - на улице окажется солнечно и сухо. Но с воскресенья погода начнет меняться.

В старину подмечали: яркий закат 28 марта сулит череду дождливых дней.