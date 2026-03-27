В выходные в Пензенской области воздух прогреется до +14 градусов

В предстоящие выходные погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 27 марта.

«В субботу еще сохранится влияние антициклона. На улице - солнечно и сухо. Начиная с воскресенья регион захватит атмосферный фронт: ожидается преобладание облачной погоды, осадки преимущественно в виде дождя различной интенсивности», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим продолжит повышаться. В выходные днем ожидается до +14 градусов, а в понедельник до +18. По ночам возможны небольшие заморозки.

В конце этой рабочей недели регион находится во власти атмосферного фронта, возможен небольшой дождь.

В минувшие выходные антициклон поспособствовал сохранению теплой весенней погоды в регионе, было туманно.