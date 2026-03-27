Пензенской районной больнице присвоили имя К. А. Карагизова

В пятницу, 27 марта, на сессии регионального Законодательного собрания рассмотрели законопроект о присвоении Пензенской районной больнице имени ее первого главврача Константина Карагизова.

Он руководил медучреждением в течение 45 лет, с 1941-го, когда она именовалась Ленинской ЦРБ Терновского района, по 1986-й и внес огромный вклад в развитие здравоохранения области.

После войны молодой главврач добился расширения площадей лечебного учреждения и сделал его фактически ведущим медцентром района.

За время руководства доверенным ему медучреждением Карагизов добился внушительных результатов по оказанию лечебно-профилактической помощи населению. Он не переставал практиковать как хирург, в своей работе применял передовые методы, подготовил множество специалистов, передав им опыт.

За заслуги Константин Карагизов был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд», значком «Отличнику здравоохранения», также ему было присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.

Депутаты поддержали законопроект.