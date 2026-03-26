Опубликован график отключений света в Пензе 27 марта

В пятницу, 27 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Заре, на Маяке и на улице Карпинского.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Владимира Квышко, 30;

- ул. Дмитрия Шорникова, 13;

- ул. Новоселов, уч.: 425, 431, 457, 528, 588;

- ул. С. Кустова, 29;

- СНТ Заря, уч.: 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Карпинского, 22а.

С 13:30 до 15:00 электричество отключат по адресам:

- ул. Зарубина, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 36, 38, 40;

- 5-й пр-д Зарубина, 12, 14, 16, 18;

- ул. Парковая, 8, 10;

- ул. Стадионная, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9;

- 1-й Фестивальный пр-д, 3-7, 9; 2-й Фестивальный пр-д, 3-10, 12; 3-й Фестивальный пр-д, 1, 3, 2, 4, 5;

- ул. Лесной Поселок, 4, 6, 7, 12.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.

