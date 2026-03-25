В России предложили не увольнять мужчин с беременными женами

В среду, 25 марта, в Госдуму внесли законопроект о запрете увольнять мужчин с беременными женами.

Авторы инициативы - депутаты Дмитрий Кузнецов и Дмитрий Гусев - предлагают внести изменения в ТК РФ. По их мнению, расторжение трудового договора нельзя допускать не только с беременной женщиной, но и с мужчиной на период, пока его супруга находится в состоянии беременности, при условии предоставления им соответствующего медицинского документа. Исключениями депутаты видят случаи ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.

«Период беременности и ожидания рождения ребенка связан с дополнительными финансовыми расходами, которые ложатся на обоих супругов. Более того, в случае, если женщина не состоит на момент беременности в трудовых отношениях, то единственным получателем дохода в семье является ее супруг, и тогда особенно важным является сохранение его рабочего места для возможности обеспечивать семью в такой ответственный период», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты также предложили обязать работодателей в случае истечения срочного трудового договора мужчины в период беременности жены продлять его.

«Данный законопроект направлен на создание дополнительной финансовой гарантии для семьи, которая находится в ожидании рождения ребенка, а также на поддержку института семьи и увеличение рождаемости в нашей стране», - отметили авторы инициативы.