Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 марта

26 марта в Пензенской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В ночь на четверг уличные термометры покажут 0...-5 градусов, подует северо-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.

Днем ртутные столбики поднимутся до +7...+12, ветер сменит направление на восточное и усилится до 6-11 м/с.

К следующей ночи похолодает до 0...+5, скорость ветра достигнет 8-13 м/с.

В старину 26 марта ждали прилета гусей - он предвещал урожайный год. Об устоявшемся тепле говорило появление жаворонков, а возвращение зябликов сулило холода. Туман в этот день обещал дождливое лето.