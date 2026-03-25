Права инвалидов: штраф за отказ уступить место не предусмотрен

За парковку на местах для инвалидов штрафуют, а за занятые в общественном транспорте сиденья для них - нет. Такое противоречие озадачило жителя Пензенской области.

«Я болен раком, езжу в диспансер, никто не уступает, еще и огрызаются. Кто должен следить за тем, чтобы инвалиду уступали место?» - говорится в письме, присланном в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Мужчина уточнил, что готов предъявлять удостоверение.

На его обращение ответили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

«Действующим законодательством не предусмотрен штраф за отказ пассажира уступать место инвалидам и другим маломобильным гражданам. Уступать место таким категориям пассажиров - не только акт вежливости, но и следование социальным и нравственным нормам», - сообщили в учреждении.

Помочь решить проблему могут кондукторы или водители, уточнили в ГКУ.