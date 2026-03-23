В госпитале для ветеранов войн начала работать новая УЗИ-система

В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн ввели в эксплуатацию новую ультразвуковую систему «РуСкан 65».

Аппарат экспертного уровня установлен в отделении лучевой диагностики. Он оснащен современными технологиями обработки изображений.

«Монитор с высоким разрешением, современные датчики и специализированные программы для различных исследований помогают врачам быстрее и точнее ставить диагнозы и оценивать состояние пациентов», - отметил главврач медучреждения Вадим Аббакумов.

«РуСкан 65» предназначен для ультразвуковых исследований всех видов, в том числе диагностики щитовидной железы, брюшной полости, почек, малого таза, предстательной железы, сосудов, сердца и молочных желез.

Оборудование стоимостью более 7,8 млн рублей закуплено за счет собственных средств, сообщили в областном минздраве.

