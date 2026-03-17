В регионе почти 700 человек получили помощь на дому

В Пензенской области помощь квалифицированных специалистов по уходу получили 696 человек. Такие данные за 2025 год озвучили в региональном минтруде.

Долговременный уход - мера поддержки для людей, утративших способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Ограничение, наступившее вследствие травмы или в силу возраста либо инвалидности, может быть как частичным, так и полным.

Помощь такого рода в настоящее время получают жители Пензы, Бековского, Бессоновского, Каменского, Мокшанского, Никольского, Сердобского и Шемышейского районов.

В обязанности специалистов по долговременному уходу входят кормление подопечных, контроль состояния их здоровья, гигиенические процедуры, профилактика пролежней. Кроме того, помощники должны уметь использовать специализированные технические средства реабилитации.

Подать заявку на получение профессиональной поддержки можно по номеру телефона 8 (800) 234-49-73.