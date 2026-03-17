В Пензе предприниматель незаконно объявил свою шаурму лучшей

В Пензе от индивидуального предпринимателя, торгующего шаурмой, потребовали сменить вывеску. На размещенной на фасаде здания конструкции усмотрели признаки нарушения закона о защите конкуренции.

Надпись на существующей вывеске гласит: «Шаурма № 1».

«Информация содержит утверждение без указания конкретных характеристик или параметров сравнения, имеющих объективное подтверждение, что создает впечатление о превосходстве данной торговой точки («Шаурма № 1») перед другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими аналогичный вид деятельности», - пояснили в областном управлении Федеральной антимонопольной службы.

Закон о защите конкуренции запрещает употреблять слова «лучший», «первый», «номер один», «самый», «только», «единственный» и другие подобные, если эта информация объективно не подтверждена либо является ложной, неточной, искаженной.

Торговца шаурмой предупредили о необходимости прекратить использование на вывеске обозначения «№ 1».