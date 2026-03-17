Губернатор рассказал о темпах догазификации в регионе

По результатам догазификации у Пензенской области второе место в стране, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На сегодняшний день на догазификацию подано более 13 тысяч заявлений, заключено более 11 тысяч договоров. Исполнено до границ земельных участков более 10 тысяч договоров, это 95%. В том числе выполнено подключение более 9 тысяч домовладений - это 86%», - рассказал глава региона.

В 2025 году субсидию на покупку, установку оборудования и проведение работ получили 198 заявителей, в 2026-м ее направят 176 жителям Пензенской области.

В регионе продолжат догазификацию в дачных массивах. «До 2030 года планируем подключить свыше тысячи домов», - уточнил Олег Мельниченко в своем канале в MAX.

В рамках газификации в 2025 году газ провели в 4 населенных пункта: села Пасечное Лопатинского района, Кологривовка Сердобского района, Надеждино Шемышейского района, Вителевка Пензенского района.

В 2026-м будут газифицированы еще 5 сел: Кромщино и Князь-Умет Пензенского района, Екатериновка Лунинского района, Овчарные Выселки Вадинского района, Мокрая Поляна Никольского района.

«Планируем также проектно-изыскательские работы в 8 населенных пунктах Каменского, Пензенского района, Вадинского, Пачелмского, Кузнецкого, Городищенского, Камешкирского районов. Взятые темпы намерены сохранить в последующие годы», - подчеркнул губернатор.