18 марта в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В среду, 18 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Ахунах, Терновке, центре города и на Северной Поляне.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ботаническая, 6, 8, 10, 14/8, 18;

- ул. Вильямса, 1/10, 1а, 2/8, 3-11, 13-19 (нечетные), 21/13;

- ул. Входная, 2, 2Б, 3, 5;

- ул. Грибоедова, 23-43 (нечетные);

- ул. Зеленая, 1-14, 16а, 20;

- ул. Институтская, 3, 5, 7;

- ул. Коннозаводская, 12-22 (четные), 26, 27, 29, 30, 31, 33, 33а, 33Б, 35а, 37, 41, 43, 45, 45г, уч. 472;

- ул. Мечникова, 17, 30, 32, 34, 36;

- ул. Школьная, 1, 1а, 1Б, 2, 4, 6, 14а;

- ул. Ягодная, 13-18, 20-24 (четные), 25, 27, 28, 28а, 31-36, 40, 41, 42-52 (четные);

- 1-й Ягодный пр-д, 3, 4, 6; 2-й Ягодный пр-д, 3-7, 39/1;

- ул. Ягодная/Зеленая, 19/2.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч.: 80, 82, з/у: 57Б, 83, 63, 81;

- ул. Романовка, 39а, 2-46 (четные), 47-52, 54, 55-65 (нечетные), стр.: 61, 191.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 113, 115, 119 на Ладожской, с 9:00 до 16:30 - в дома № 3 и 17 ул. Володарского, № 24, 36/8 на Московской.

С 13:00 до 15:30 света не будет на Аустрина, 44-56 (четные), 60, 62, 64, 70, 72.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.