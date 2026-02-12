Из-за ремонта на сетях некоторые дома в Пензе остались без тепла

В четверг, 12 февраля, при обследовании теплосети на пересечении улиц Калинина и Красная Горка ресурсники выявили дефект. Чтобы не допустить возникновения аварийной ситуации, специалисты приступили к ремонту.

Из-за работа приостановлена подача тепла и горячей воды по следующим адресам:

- Красная Горка, 36, 37а, 37Б, 39/56;

- ул. Богданова, 21, 22, 24, 25, 40, 46, 50, 50а, 51а, 52, 53, 53а, 54, 61, 63а, 92;

- пр-д Богданова, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19;

- ул. Куйбышева, 30, 34, 34Б, 36;

- ул. Калинина, 33, 33а, 33Б, 61, 63/37, 89, 91;

- ул. Тамбовская, 35;

- ул. Ватутина, 2, 2а, 4, 6, 6а, 44;

- ул. Краснова. 27, 27Б, 29а;

- ул. Свердлова, 28.

Также в зону отключения попали ТЦ «Южный» (Красная Горка, 36а), амбулатория врачей общей практики (Богданова, 63а) и пожарно-спасательная часть № 3 (Малый проезд Свердлова, 6)

На месте работают ремонтные бригады и специальная техника.