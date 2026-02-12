Ресурсники анонсировали возвращение тепла и ГВС в дома на Южной Поляне

Ремонт трубопровода на пересечении улиц Калинина и Красная Горка завершен, сообщили ресурсники в 17:08 четверга, 12 февраля.

Специалисты приступили к заполнению системы водой и пообещали, что тепло и ГВС вернутся в отключенные дома в ближайшее время.

«Мы проинформировали управляющие компании о завершении ремонта. Сотрудникам УК необходимо открыть задвижки внутри дома. Если в течение нескольких часов батареи не потеплеют, пожалуйста, сообщите об этом в диспетчерскую службу своей обслуживающей организации», - обратились ресурсники к горожанам.

Под отключение попали: Красная Горка, 36, 37а, 37Б, 39/56; ул. Богданова, 21, 22, 24, 25, 40, 46, 50, 50а, 51а, 52, 53, 53а, 54, 61, 63а, 92; пр-д Богданова, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19; ул. Куйбышева, 30, 34, 34Б, 36; ул. Калинина, 33, 33а, 33Б, 61, 63/37, 89, 91; ул. Тамбовская, 35; ул. Ватутина, 2, 2а, 4, 6, 6а, 44; ул. Краснова. 27, 27Б, 29а; ул. Свердлова, 28.

Также без тепла и ГВС остались ТЦ «Южный» (Красная Горка, 36а), амбулатория врачей общей практики (Богданова, 63а) и пожарно-спасательная часть № 3 (Малый проезд Свердлова, 6).