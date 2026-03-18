Ремонт теплосети на ул. Калинина: 85 домов остались без отопления

В среду, 18 марта, в Пензе из-за ремонта трубопровода на улице Калинина, 85, отключили отопление в 85 жилых домах.

Работы начались в 9:30.

«Был выявлен дефект на трубопроводе и запланирован ремонт. Участок подготовили и приступили к работам, пока погодные условия благоприятные», - уточнили в ресурсоснабжающей организации.

Ремонт планируется завершить до конца дня.

Ранее ресурсники раскрыли причину роста платы за отопление (суммы в счетах за февраль оказались критично выше, чем в январе). По их словам, последний месяц зимы оказался холоднее, чем январь и декабрь, и для обогрева потребовалось больше тепловой энергии.