Эксперты попросили не добавлять мед в горячий чай

18.08.2024 | 10:06

Привычка класть мед в горячий чай вместо сахара может навредить здоровью. Не рекомендуется добавлять продукт пчеловодства и в выпечку.

Причину объяснило издание Pravda.ru со ссылкой на специалистов. Они отметили, что при нагревании меда полезные вещества, содержащиеся в нем, превращаются в канцерогены. Процесс начинается уже при нагревании выше +35 градусов.

По той же причине мед не лучший ингредиент для выпечки.

Кроме того, мед нельзя считать полезной заменой сахару, поскольку он тоже богат углеводами, следовательно не поможет тем, кто желает сбросить лишний вес.

Ранее Роскачество обнародовало результаты исследования меда, который продается в магазинах. Многие марки оказались фальсификатом. Производители нередко добавляют в продукт сахарный сироп, используют для изготовления незрелый мед или же перегревают его.