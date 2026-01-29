Протезирование зубов может стать бесплатным для всех пенсионеров

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается включить в программу ОМС протезирование зубов для всех пенсионеров и предпенсионеров. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указывается, что состояние зубов влияет на трудоспособность и здоровье пожилых граждан. Отсутствие зубов или же плохие протезы приводят к ухудшению питания, заболеваниям органов пищеварительной системы и сокращению ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

«Действующая редакция базовой программы обязательного медицинского страхования не предусматривает оказание услуг по зубопротезированию за счет средств ОМС. Также услуги по протезированию зубов не входят в федеральный перечень гарантированной бесплатной медицинской помощи для населения. Предоставление таких услуг бесплатно возможно только в рамках отдельных социальных программ для отдельных льготных категорий граждан и зависит от решений субъектов Российской Федерации или ведомственных нормативных актов», - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта необходимо для обеспечения пенсионеров и предпенсионеров «жизненно важными медицинскими услугами». Документ установит единый социальный стандарт по всей стране и устранит неравенство в протезировании по территориальному признаку.

В случае принятия документа он вступит в силу со дня его официального опубликования.

