Связь и интернет собираются отключать по требованию ФСБ

В Госдуме РФ в первом чтении приняли законопроект, в котором предложено наделить ФСБ правом отключать не только мобильный, но и стационарный интернет, а также телефонную связь. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно ему, операторы и провайдеры освобождаются от материальной ответственности перед клиентами в случае отключений по требованию ФСБ.

Как указывается в пояснительной записке, цель принимаемой меры - «защита граждан и государства от угроз безопасности».

Случаи, когда связь и интернет должны будут отключить, перечислят в президентском указе или отдельном постановлении Правительства РФ.

Сейчас в стране ограничивают работу мобильного интернета при атаках дронов, введении режима «Беспилотная опасность». В Пензенской области рядом с отдельными объектами выхода в Сеть нет постоянно.

Некоторые клиенты операторов недовольны сложившимися условиями оказания услуг и подали иски в суд. Если законопроект примут, он защитит компании сотовой связи от подобных претензий.