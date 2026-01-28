Супругам участников СВО захотели сократить рабочее время

В России предложили внести изменения в Трудовой кодекс и сократить рабочее время супругам участников СВО, имеющим несовершеннолетних детей. Соответствующий документ внесли в Госдуму РФ во вторник, 27 января. Он размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«При воспитании несовершеннолетних детей участника СВО, принимающего непосредственное участие в боевых действиях, на другого родителя возлагается дополнительная нагрузка при ведении трудовой деятельности продолжительностью 40 часов. Поскольку не у всех имеется возможность оказывать полноценную поддержку детям (сопровождение в детские сады, школы, секции дополнительного образования) в силу физической нехватки времени», - указывается в пояснительной записке.

Авторы инициативы предложили сократить продолжительность рабочих часов для этой категории граждан до 32 в неделю.

Согласно законопроекту, меру поддержки предоставят по письменному заявлению сотрудника в адрес работодателя.

«Семья участника СВО, принимающего непосредственное участие в боевых действиях, имеющая несовершеннолетних детей, является наиболее незащищенной группой населения, в связи с чем необходимо оказать ей максимальное содействие в целях гармонизации труда другого родителя, повышения его трудовой эффективности и защиты прав их несовершеннолетних детей», - отмечается в пояснительной записке.