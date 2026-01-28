Стало известно, где в Пензе отключат свет 29 января

В четверг, 29 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в микрорайоне Автодром Вираж, на улице Островского и проспекте Победы.

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Большая Арбековская, з/у 30, 30, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б;

- Арбековский пер., 1, 2а, 3 ,5-12, 53Б;

- Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75 (Виражная);

- ул. Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, стр. 32, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр. 88, з/у 33;

- тер. Кордон 2, 1-9, 6а, з/у 2а;

- ул. Переходная, з/у 13, 4, 4а, 5, 5А, 7А, 7-16, 18, 20а;

- Радужная, 51, 53;

- Радужный пр-д, 16;

- ул. Сиреневая, 5;

- Солнечный пер., 1, 4-17, 19, 20;

- ул. Хорошая, 77, 86а;

- ул. Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39,41, уч. 67, к/н 197, з/у 2, 4, 11.

С 9:00 до 16:00:

- пр. Победы, 12, 12а, 14, 14а, 16;

- ул. Островского, 3, 17.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.