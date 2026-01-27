На Земле прогнозируются слабые магнитные бури

Общество

На Земле прогнозируются слабые магнитные бури
Печать
Telegram

На Земле ожидаются новые возмущения магнитного поля и слабые бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН во вторник, 27 января.

«В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период - магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня.

Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были «окрашены» в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра (28 января. - Прим. ред.) все это прервется», - заявили в лаборатории.

На Земле прогнозируются слабые магнитные бури

На Землю повлияет единственная едва заметная корональная дыра, существующая сейчас на видимой стороне Солнца.

Ожидается, что геомагнитные индексы начнут расти и к 28 января вернутся в привычные зоны - желтую и красную.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
астрономия буря шторм
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!