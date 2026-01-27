На Земле прогнозируются слабые магнитные бури

На Земле ожидаются новые возмущения магнитного поля и слабые бури, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН во вторник, 27 января.

«В космической погоде впервые за январь выдался более-менее спокойный период - магнитных бурь и возмущений нет уже целых три дня.

Месяц в целом является довольно напряженным (17 из 27 дней были «окрашены» в желтые и красные цвета), и есть шансы, что в итоге обновит какие-то очередные рекорды. В любом случае уже завтра (28 января. - Прим. ред.) все это прервется», - заявили в лаборатории.

На Землю повлияет единственная едва заметная корональная дыра, существующая сейчас на видимой стороне Солнца.

Ожидается, что геомагнитные индексы начнут расти и к 28 января вернутся в привычные зоны - желтую и красную.