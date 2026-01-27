Мошенники стали рассылать письма об уплате налогов

Жителей Пензенской области просят быть бдительными при получении электронных писем якобы от сервиса «Мои налоги»: это могут быть мошенники.

«Злоумышленники рассылают подобные письма с требованием погасить задолженность и угрозами ареста счетов и имущества», - предупредили в региональном управлении ФНС России.

Чтобы не стать жертвой аферистов, сомнительное письмо лучше не открывать; переходить по ссылкам и открывать вложенные файлы нельзя.

«Также не стоит самостоятельно оплачивать какую-либо задолженность, указанную в письмах с неустановленным отправителем», - добавили в управлении.

Проверить данные о долге можно в личных кабинетах на сайтах ФНС и «Госуслуги»; в мобильном приложении «Налоги ФЛ»; при личном обращении в любое подразделение регионального управления.