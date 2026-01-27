Минздрав: Температурящие пациенты не должны идти к терапевту

Если человек простудился и у него поднялась температура, он не должен идти к терапевту. В таком случае посещают кабинет неотложной помощи, сообщила первый замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

«Туда не нужно записываться», - уточнила она во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 27 января.

Кабинеты неотложной помощи были созданы во времена коронавируса и должны работать весь эпидсезон. В детских поликлиниках они тоже есть. «Либо это может быть кабинет инфекциониста, с отдельным входом», - добавила Марина Воробьева.

По ее словам, если система где-то не соблюдается, кабинет неотложной помощи не функционирует, следует сообщить в минздрав.

Первый замминистра также рассказала, что во взрослых поликлиниках таких кабинетов должно быть два: один - для температурящих пациентов, второй - для тех, у кого обострилось хроническое заболевание (поднялось давление, случился приступ астмы и др.).