Жители Зари попросили построить новые дороги и канализацию

В администрации Пензы рассматривают вопрос о строительстве сетей канализации и дорог на улицах Медовой, Фруктовой, Анисовой и Игристой в Заре. С соответствующей просьбой в четверг, 22 января, в мэрию обратились местные жители.

«Микрорайон Заря - один из самых динамично развивающихся. Конечно, одномоментно решить все задачи непросто. Будем рассматривать существующие программы для участия, чтобы реализовать проекты», - ответил им глава города Олег Денисов.

Чиновник уточнил, что уже проанализированы исходные данные и сделан предварительный расчет стоимости проектно-изыскательских работ по устройству сетей водоотведения.

Их протяженность составит 3 900 метров.

Что касается дорог, то специалистам управления ЖКХ поручено выехать на место и обследовать территории, чтобы оценить объем работ и затрат.