«Амарант»: орнитологи изучили территорию рядом с парк-кварталом

При проектировании парк-квартала «Амарант» группа компаний «Альянс» придерживается принципов устойчивого развития и бережного отношения к окружающей среде. В рамках подготовки был проведен комплексный орнитологический анализ территории Арбековских прудов - одной из ключевых природных зон микрорайона.

Исследование охватывает период с января 2020 по декабрь 2025 года, оно выполнено с соблюдением требований действующего природоохранительного законодательства Российской Федерации и рекомендаций профильных научных организаций.

По результатам наблюдений зафиксировано 44 вида птиц различных групп: водоплавающие, околоводные, лесные, кустарниковые и синантропные.

Среди них - широко распространенные и устойчивые к городской среде виды (кряква, лысуха, серая ворона, сорока, голубь), а также те, для которых наличие зеленых и водных территорий является критически важным (цапли, дрозды, трясогузки, камышницы, ремезы, дятлы).

Такое разнообразие указывает на экологическую целостность территории, сохраненные цепочки питания и благоприятные условия для гнездования, кормления и сезонных миграций.

Отдельное внимание в исследовании уделено редким и охраняемым видам, занесенным в Красную книгу Пензенской области: водяному пастушку (Rallus aquaticus) и волчку (Botaurus minutus).

Специалисты подчеркивают, что устойчивость их популяций напрямую зависит от состояния всей экосистемы в целом, включая растительность, водный режим и антропогенную нагрузку.

По итогам исследования были разработаны рекомендации, направленные не только на защиту редких видов, но и на сохранение благоприятных условий для птиц, обитающих на территории Арбековских прудов. В их числе:

- сохранение водно-болотных участков и прибрежной растительности;

- формирование буферных и тихих зон, свободных от интенсивной хозяйственной деятельности;

- поэтапный мониторинг орнитофауны до и во время строительных работ;

- сохранение существующих зеленых насаждений и высадка новых;

- размещение искусственных гнездовий и укрытий для мелких и древесных птиц.

Результаты анализа легли в основу концепции , который станет продолжением общественного пространства парк-квартала «Амарант». Его задача - сохранить природную ценность территории и одновременно сделать ее доступной для горожан без ущерба для экосистемы.

Проект Парка птиц предусматривает аккуратную интеграцию прогулочных маршрутов, наблюдательных точек и ландшафтных решений, не нарушающих естественные процессы и привычную среду обитания пернатых.

Исследование имеет научную основу. Оно было выполнено под руководством председателя орнитологической комиссии Пензенского областного отделения Русского географического общества Владимира Соколова. Отчет, датированный декабрем 2025 года, содержит детальный анализ орнитофауны участка.

ГК «Альянс» рассматривает парк-квартал «Амарант» как проект, где комфорт городской жизни формируется в диалоге с природой. Сохранение биоразнообразия, научный подход и экологическая ответственность являются неотъемлемой частью концепции развития территории Арбековских прудов.

Реклама. Заказчик - ООО «СЗ «ЖК «Семейный-5», ИНН 5836690557.