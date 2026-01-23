33 тысячи пензенцев получают доплату до прожиточного минимума

В Пензенской области более 33 тысяч человек получают федеральную социальную доплату (ФСД). Это выплата от государства, предназначенная для повышения уровня доходов неработающих пенсионеров до регионального прожиточного минимума пенсионеров.

В 2026 году он равен 13 682 рублям, напомнили в Отделении Социального фонда России по Пензенской области. Право на доплату имеют неработающие пенсионеры, чей общий доход недотягивает до этой суммы.

В доход включают пенсию, срочную пенсионную выплату, дополнительное социальное обеспечение, ежемесячную денежную выплату (включая стоимость набора социальных услуг), иные меры соцподдержки, установленные законодательством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно), и компенсации (проезд, коммунальные платежи и др.).

ФСД назначается в беззаявительном порядке при назначении пенсии, размер рассчитывается индивидуально.

Выплату прекращают, если пенсионер выходит на работу или начинает заниматься предпринимательской деятельностью.