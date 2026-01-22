В России задумали продлить работу детсадов до 20:00

В России хотят продлить работу яслей и детских садов до 20:00. Президент РФ Владимир Путин дал соответствующие поручения правительству, говорится на сайте Кремля.

«Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает эти и другие инициативы», - заявил глава государства.

Сейчас режим работы детских садов устанавливает учредитель. Он может быть 10-часовым, 12-часовым или круглосуточным. Зачастую в организациях предусматривают создание дежурных групп для детей, которых родители не забрали до 17:00 или 18:00.

По мнению экспертов, которое приводит издание «Известия», вряд ли работу всех групп в дошкольном учреждении продлят до 20:00. Скорее всего, появятся отдельные группы продленного дня для детей всех возрастов.

Также потребуется решить вопрос об оплате труда воспитателей. Сейчас для них установлена сокращенная продолжительность рабочего дня - не более 36 часов в неделю. Увеличение рабочего времени на 1 час повлечет за собой рост нагрузки до 41 часа в неделю. Следовательно, зарплату придется повысить, а это дополнительные расходы для местного бюджета.

Эксперты отметили: увеличение времени пребывания в саду может негативно отразиться на детях.

«Малыши находятся в коллективе детей 25-30 человек более 12 часов. Это и взрослому тяжело! Это жизнь по расписанию, дисциплина, шум. Это может привести к стрессу и возникновению чувства тревоги, что в целом скажется на здоровье ребенка. Также важно, чтобы ребенок успевал пообщаться с родителями и лечь спать не позднее 21:00-21:30. Два-три часа вечером перед сном, когда можно пообщаться с ребенком, очень важны и для родителей, и для детей», - пояснили они.