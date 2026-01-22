Прокурор области встретится с жителями Иссинского района

Общество

Прокурор области встретится с жителями Иссинского района
Жители Иссинского района смогут задать вопросы по защите своих прав прокурору Пензенской области Дмитрию Горшкову. Он проведет личный прием 28 января.

Встреча пройдет в Иссе, на ул. Центральной, 2, с 11:30 до 12:30.

Необходимо предварительно записаться по телефонам: 8 (8412) 36-80-00 (прокуратура Пензенской области), 8 (84144) 2-22-95 (прокуратура Иссинского района).

Звонки принимаются до 26 января с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:45).

С собой необходимо взять документ, подтверждающий личность.

Поступившие обращения будут рассмотрены в соответствии с законодательством, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пояснили в областной прокуратуре.

прокурор прием жалоба
 
 
 
 
 

