23 января в 2 микрорайонах Пензы отключат свет

В пятницу, 23 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке и в районе дворца спорта «Рубин».

С 8:30 до 15:00 без света останутся:

- ул. Батумская, 1а, 2, 2а, 4, 6, 10, 13, 14, 18, 20-23, 26-45, 47-53, 55, 55а, 57-65 (нечетные), з/у 41;

- ул. Косарева, 1-8;

- ул. Николаевская, 1-19, 20а, 20Б, 22, 24, 26;

- ул. П. Морозова, 11-18, 20, 22-55, 57, 59;

- пр-д П. Морозова, 34;

- ул. Пушкари, 1-13 (нечетные), 23Б, 25а;

- пр-д Пушкарский, 1-9, 11, 13, 15, 17;

- ул. Спортивная, 32-50 (четные), 51, 51Б, 52, 53, 54;

- ул. Таганрогская, 1-11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Ташкентская, 1-34, 36, 38, 40;

- 1-й Ташкентский пр-д, 1-25, 27, 29, 31;

- 2-й Ташкентский пр-д, 1-15, 17, з/у 17;

- ул. Ялтинская, 15-30, 32.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16А, 18;

- ул. Ключевского, 1-32, 34;

- ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31;

- ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные);

- 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11;

- 2-й пр-д Станиславского, 1, 2;

- 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7;

- ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а, к/н 2640.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.