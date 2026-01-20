В России хотят запретить сувенирные деньги

В Центробанке РФ предложили запретить изготовление и сбыт сувенирных денег, в том числе билетов банка приколов. Соответствующие инициативы уже рассматривают заинтересованные министерства и ведомства, указывается в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы». Документ размещен на сайте регулятора.

Центральный банк давно работает над тем, чтобы исключить изготовление и распространение в России сувенирных денег. Сотрудники ЦБ РФ регулярно проводят просветительские мероприятия, где рассказывают о преступлениях, которые совершаются при помощи таких купюр и монет.

Сувенирные деньги, в том числе изготавливаемые за рубежом, активно продают через магазины, маркетплейсы, соцсети. Продукция чрезвычайно популярна у мошенников.

«Проводится работа по установлению запрета на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с банкнотами и монетами Банка России, в том числе по геометрическим размерам, и административной ответственности за указанные деяния», - говорится в документе.

По мнению экспертов, если запрет введут, то может исчезнуть целое направление сувенирной продукции, которую используют в качестве реквизита для съемок фильмов или исторических реконструкций. Вероятно, производителям придется изменить дизайн товара, к примеру размещая на нем надпись «копия».