Парковку на Привокзальной площади сделают бесплатной на неделю

Легковой транспорт сможет въехать на Привокзальную площадь в Пензе только после получения талона. Чтобы проверить работу оборудования и облегчить адаптацию водителей к новому механизму, парковку у вокзала решили сделать бесплатной для всех на время тестового режима.

На него отвели неделю с 21 по 28 января.

«Решение о вводе оборудования в эксплуатацию примут по завершении тестирования. Предполагается, что с 28 января комплекс начнет функционировать в штатном режиме», - сообщили в администрации города.

Парковка у вокзала рассчитана на 228 мест. После завершения тестового режима за первые 40 минут стоянки деньги взиматься не будут. Затем за каждый час автомобилистам придется отдавать по 50 рублей.

Сейчас на Привокзальной площади тестируют шлагбаумы, разграничивающие потоки. Устройства функционируют на 2 полосах для заезда общественного транспорта, еще 2 оставлены под свободное движение такси и частных авто.

Пешеходы перемещаются по тротуарам, островкам безопасности, а также зебрам.

«Введение новой схемы поможет избежать хаотичной парковки, сократить число нарушений ПДД, создать комфортную среду для посетителей вокзала», - добавили в администрации.