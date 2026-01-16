Рядом с рынком на ул. Суворова появится дом высотой до 22 этажей

Администрация Пензы согласовала архитектурно-градостроительный облик многоэтажного жилого дома на улице Суворова, 120. Соответствующее постановление 29 декабря подписал глава города Олег Денисов, оно было опубликовано 16 января.

На участке с кадастровым номером 58:29:2011001:816 появится многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной стоянкой. Общая площадь объекта - 45 437,4 кв. м, высота - 13-22-19-9 этажей.

Ранее стало известно, что пензенцев, проживающих в центре города, беспокоит судьба рынка в районе бывшего троллейбусного депо № 1 на улице Суворова, 122. Люди предполагают, что базар перенесут в другое место, так как поблизости начнется стройка.

В региональном министерстве градостроительства и архитектуры напомнили, что участок, о котором идет речь, был сформирован в 2013 году и находится в частной собственности. Он расположен в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, а также разнотиповой разноэтажной жилой застройки.

Заявлений о выдаче разрешения на возведение капитальных объектов в министерство не поступало.