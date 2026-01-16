Стали известны дни и время раздачи освященной воды в Пензе

Пензенцев пригласили на богослужения в честь Крещения Господня. В воскресенье, 18 января, Божественная литургия в Спасском кафедральном соборе начнется в 8:00.

Службу возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Чин освящения воды он совершит ориентировочно в 11:00.

19-го числа Божественная литургия в Спасском соборе намечена также на 8:00. Освящение воды начнется примерно в 10:00.

На протяжении этих двух дней раздача крещенской (или богоявленской) воды прихожанам будет идти сразу после чина освящения и до 19:00.

Воду раздадут и в других храмах епархии, где проведут богослужения.

Крещение - одно из 7 таинств православной церкви, связанное с преданием, согласно которому Сын Божий прошел обряд в реке Иордан. Таинство предполагает троекратное погружение тела в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы - Отца, Сына и Святого Духа. Суть крещения заключается в освобождении от первородного греха.

В память о столь значимом событии верующие окунаются в водоемы и купели. Со списком официальных мест массового купания в 2026 году можно ознакомиться здесь.

