Изменены сроки ожидания медпомощи и обследований на 2026 год

Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи по ОМС на 2026 год получила серьезное обновление. Изменения утверждены сразу на трехлетний период — с 2026 по 2028 год.

Они нацелены на сокращение времени ожидания медицинской помощи, чтобы ускорить лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

С 2026 года консультации врачей-специалистов, в том числе кардиологов, сосудистых хирургов, неврологов и других профильных специалистов, должны проводиться не позднее трех рабочих дней с момента выдачи направления. Ранее ожидание могло растягиваться до двух недель.

Также изменены сроки выполнения анализов и инструментальных исследований: УЗИ, ЭКГ, лабораторных анализов, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, других обследований. Теперь их обязаны проводить в течение семи дней после назначения. Ранее официально допускался срок до 14 дней.

Быстрее должна стать и специализированная медицинская помощь. Госпитализация, проведение операций и начало реабилитационных мероприятий с 2026 года предусмотрены в срок не более семи рабочих дней после установления предварительного диагноза. Ранее на это также отводилось до двух недель. Единственным исключением остается высокотехнологичная медицинская помощь — для нее действующие сроки пока сохраняются без изменений.