Глава Пензы в 76-й раз стал донором крови и получил медаль

Глава Пензы Олег Денисов в 76-й раз стал донором крови. В пятницу, 16 января, он получил медаль «За содействие донорскому движению». Это первая для него ведомственная награда Федерального медико-биологического агентства РФ.

«Для меня это очень значимое событие. Как и планировал, после получения «Почетного донора» не останавливаюсь на достигнутых результатах. И всегда говорю, что это не только важная миссия, но и приятная», - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Чуть более года назад, в декабре 2024-го, Олег Денисов сообщал, что к тому моменту сдал 36,6 литра крови. «Фляга)», - отметил он. Тогда же чиновник получил звание «Почетный донор России».

В мае 2023-го он вступил в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

В целом в 2025 году в Пензенской области собрали 20 546 литров цельной донорской крови. По сравнению с 2024-м на 20% увеличился объем заготовки клеток крови, на 8% вырос объем заготовки эритроцитосодержащих сред.