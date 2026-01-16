Названо основание для лишения звания «Ветеран труда»

Почетное звание «Ветеран труда» присваивается гражданам Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие отраслей экономики и социальной сферы. Этот статус отмечает заслуги работников и позволяет им пользоваться различными льготами.

Среди наиболее распространенных преференций — ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, льготные проездные билеты и другие меры социальной поддержки. Конкретный набор льгот определяется органами социальной защиты по месту проживания.

Существует два вида звания – федеральное и региональное. Основное различие заключается в масштабе действия льгот. Федеральный статус ветерана труда открывает доступ к преференциям на всей территории страны, тогда как звание «Ветеран труда субъекта РФ» действует исключительно в пределах конкретного региона.

Право на присвоение звания имеют граждане со стажем не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, либо те, кто достиг выслуги, необходимой для назначения пенсии. Кроме того, кандидаты должны быть награждены государственными или ведомственными знаками отличия. Это могут быть ордена и медали СССР или РФ, почетные звания, грамоты Президента или благодарности главы государства, а также ведомственные награды за заслуги в труде при стаже не менее 15 лет.

В Пензенской области граждане могут претендовать на получение звания «Ветеран труда Пензенской области». Оно присваивается губернатором гражданам, проживающим на территории региона, с длительным трудовым стажем — не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, из которых стаж работы в регионе должен составлять не менее 30 и 25 лет соответственно. Кроме того, кандидаты должны достичь пенсионного возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, и иметь подтвержденные награды за трудовые заслуги из установленного списка.

Оформить звание можно несколькими способами. Заявление подается через портал Госуслуг, через офисы МФЦ, в местных органах социальной защиты населения или на региональном портале. При необходимости можно также заменить удостоверение ветерана труда в случае его порчи, утраты или изменения персональных данных.

Звание «Ветеран труда» присваивается бессрочно. Лишить его могут только на основании решения суда, если звание «Ветеран труда» было присвоено ошибочно или на основании поддельных документов.